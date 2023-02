Zell im Wiesental Drei heitere Kappenabende

Zell im Wiesental. Am Wochenende haben im Wiesental wieder die „Chappeobende“, hochdeutsch: Kappenabende, stattgefunden. Gemeint sind damit die Samstage vor der eigentlichen Fasnacht, an denen jede einzelne Vogtei ihren eigenen närrischen Abend veranstaltet. Die Fasnächtler treffen sich in Wirtschaften, Sälen oder Hallen. Ein närrisches Programm wird aufgeführt und als Höhepunkt macht der Hürus samt Gefolge seine Aufwartung.