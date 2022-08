Zell im Wiesental Ein offenes Ohr für Bürgeranliegen

Wichtig sei es für den kpA stets, ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger oder der Ortschaftsräte zu haben, heißt es in einer Mitteilung. Der Atzenbacher Ortsvorsteher Tobias Zimmermann sagte, dass sich im Dorf immer wieder etwas tue, manchmal auch in kleinen, aber wichtigen Schritten. So seien etwa Tische, Bänke und Mülleimer aufgestellt worden. Ortschaftsrat Roman Röhrig mahnte die dringende Sanierung der Küche in der Halle an. Wünschenswert sei auch die Einrichtung eines Behinderten-WCs, nachdem der behindertengerechte Hallenzugang rege genutzt wird.

Fraktionsvorsitzender Thomas Kaiser erläuterte, dass die Halle über mehrere Jahre in kleinen Schritten saniert wurde, wie an anderen Stellen in der Stadt auch üblich. Es gibt ein Sanierungsbudget von etwa 200 000 Euro jährlich für die ganze Stadt.