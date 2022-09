Zell im Wiesental Energiekrise treibt Stadträte um

Von Adrian Steineck

Zell. Die Frage, wie sehr die Straßenbeleuchtung in Zell im Winter wegen der Energiekrise zurückgefahren werden soll, führte zu einer kurzen Debatte. Gresgens Ortsvorsteher Peter Eichin (SPD) monierte, dass es deutlich zu früh dunkel und zu spät hell werde – vor allem in der Schönauer Straße. Das sei für Schüler nicht ungefährlich, er sei damit „nicht glücklich“, so Eichin. „Wir sind mit der gesamten Krise nicht glücklich“, entgegnete Bürgermeister Peter Palme. Zugleich warnte der Rathauschef vor drastischeren Einschnitten: „Es wird noch viel mehr auf uns zukommen.“ An der Weihnachtsbeleuchtung in der Adventszeit wolle die Stadt allerdings festhalten. Und in der Schönauer Straße sei die Zeitschaltuhr falsch eingestellt, dies werde korrigiert.