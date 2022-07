Die sechste Teilnahme der Fanfarenbläser und Trommler des Zeller Fanfarenzugs steht am Samstag auf dem Programm. Bereits um 10.30 Uhr ist am Zeller Busbahnhof Abfahrt ans Rheinknie. Nachdem am vergangenen Samstag noch eine kurze Laufprobe im Sportpark Brühl anlässlich der Jubiläumsfeier 250 Jahre Zeller Sportgeschichte anstand (unser Foto), zogen die rot-weißen Musiker unter Führung von Tambourmajor Raimund Götz noch zweimal durch die Zeller Straßen, heißt es in einer Mitteilung des Fanfarenzugs. Während die Parade bereits um 14 Uhr beginnt, fällt gemäß minutiöser Planung der Basler Organisatoren der Startschuss für die Zeller mit der Nummer 62 um 14.44 Uhr. Kurz nach dem Fanfarenzug setzen dann The Band of Her Majesty`s Welsh Guard aus Großbritannien sowie das Top Secret Drum Corps aus Basel den Schlusspunkt. Startpunkt der Tattoo Parade ist der Barfüßerplatz. Via Falknerstraße und Gerbergasse führt die Strecke zum Marktplatz und Rathaus, wo ein Offizier der Schweizer Armee den Paradegruß der Teilnehmer abnimmt. Nach Durchqueren der Eisengasse geht es über die Mittlere Brücke. Dort befindet sich die Fernsehzone, in der das Schweizer Fernsehen die Parade aufzeichnet. Greifengasse, Claraplatz und Clarastraße heißen dann die letzten Streckenteile, bevor am Messeplatz das Ziel der Parade erreicht wird. Die Organisatoren erwarten nach zwei Jahren Coronapause wiederum mehr als 100 000 Zuschauer. mt/Foto: zVg