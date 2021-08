Zell im Wiesental Fast 100 Jahre unterrichtet

Zell. Mit diesen drei Lehrkräften sind knapp 100 Jahre Schulgeschichte verbunden, so Schulleiter Norbert Asal in seiner Verabschiedungsrede. Zusammen waren sie genau 95 Jahre an der MORZ. Dieter Wittek hat in 25 Jahren insgesamt etwa 700 Schülerinnen und Schüler in Mannschaften in den Sportarten Tischtennis, Badminton, Handball und Fußball bei „Jugend trainiert für Olympia“-Wettkämpfen betreut. Hier erreichten seine Schüler unvergessene Erfolge auf Kreis-, Landes- und Bundesebene. In Erinnerung bleibt die Teilnahme einer Badmintonmannschaft im Jahr 2005 am Bundesfinale in Berlin.

Bernhard A. Wehrle hat in 30 Jahren die Schule künstlerisch geprägt. Mit einer Schülergruppe hat er im Schuljahr 2003 / 04 in Zusammenarbeit mit der Fondation Beyeler aus Riehen die Bilder an der Wand der MORZ gestaltet, die zum Markenzeichen der Schule geworden sind. Daneben hat er Schüler für Theater und Radio begeistert. Ein Radioschulprojekt erhielt 2007 vom Regierungspräsidium Freiburg eine besondere Auszeichnung.