Zell im Wiesental Festtag für Atzenbachs Feuerwehr

Auch Gesamtkommandant Thomas Roth zeigte sich stolz auf das Gerätehaus der Abteilung Atzenbach, hatte er doch selbst daran in vielen Stunden Hand angelegt. Sein Stellvertreter Thorsten Weinstein übergab an Andreas Muckenhirn und Klaus Sprich ein Geschenk der Abteilungswehren in Form einer Stiefelputzmaschine. Auch Marco Waßmer als stellvertretender Ortsvorsteher hatte etwas für die Atzenbacher Wehr dabei: einen Wagen voller Würste zum Grillen.

Beim Bau des Gerätehauses komme man immer wieder auf die Zahl zwei – zwei Jahre Planung, zwei Jahre Bauzeit, zwei Jahre Pandemie und zwei Jahre Warten auf die Einweihung, sagte Andreas Muckenhirn. „In dieser Zeit hatten wir zwei Bürgermeister, zwei Stadtbaumeister, zwei Abteilungskommandanten, zwei Kreisbrandmeister, zwei Bundeskanzler, und in unserer Abteilung gibt es zwei Ehrenkommandanten“, betonte Muckenhirn in seiner launigen Ansprache und übergab an Bürgermeister Peter Palme sowie an Marco Waßmer je ein Päckchen „nimm 2“.

Bruno Schmidt beglückwünschte die Atzenbacher Feuerwehr im Namen des Kreisfeuerwehrverbandes Lörrach sowie aller Feuerwehren des Landkreises zu ihrem neuen Gerätehaus. Danach übergab die Abordnung aus Bad Krozingen ein Präsent in Form von Wein an Andreas Muckenhirn. Präsente gab es auch von der Narrenzunft Atzenbach und dem Motorradclub.

Es herrschte ein Kommen und Gehen den ganzen Tag über und der Musikverein Atzenbach spielte bis gegen 14 Uhr mit flotten Weisen auf. Danach war Unterhaltung mit der Kapelle „mengmol“ geboten, die alle Besucher mit ihrem Können begeisterte und auch mit Alphörnern auftrat. Vor dem Hallenplatz konnte man sich einige Feuerwehrfahrzeuge anschauen, unter ihnen auch das alte Fahrzeug der Abteilung Atzenbach.

Andreas Muckenhirn war am Abend sehr froh darüber, dass diese Einweihungsfeier so gut gelungen war und sich die Arbeit gelohnt hatte.