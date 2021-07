Bei den Rangertouren gibt es neben den bereits bewährten Touren an Belchen, Herzogenhorn und Schauinsland als neues Angebot eine Führung durch die Kernzone im St. Wilhelmer Tal, die jedoch bereits ausgebucht ist. Geschäftsführer Walter Kemkes bietet zwei Sonderführungen am 28. August am Belchen sowie am 4. September am Schwarza-See an. Außerdem bietet das Team der Geschäftsstelle bis zum Herbst zahlreiche eigene Termine an.