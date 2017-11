Zell im Wiesental Freibad Zell: Beckenwestseite wird saniert

Zell (pele). Der Gemeinderat hat am Montag die Arbeiten für die Sanierung des Leitungsnetzes an der westlichen Beckenseite des Freibads vergeben. Den Auftrag für die Erd- und Landschaftsbauarbeiten erhielt eine Firma aus Utzenfeld für rund 117000 Euro. Der Auftrag für die badewassertechnischen Grundleistungen ging für rund 56 000 Euro an eine Firma aus Schopfheim. Wenn die betreffenden Arbeiten erledig sind, soll auch ein neuer Sprungturm in diesem Badbereich gesetzt werden. Die Kosten hierfür dürften zwischen 45 000 und 55 000 Euro liegen, wie Fachbereichsleiter Uwe Holzhüter den Räten nahebrachte.

Ziel müsse es sein, so Bürgermeister Rudolf Rümmele, dass das Bad wie üblich im Mai wieder seine Pforten öffnen könne. Grundsätzlich sei es richtig gewesen, das Zeller Freibad Schritt für Schritt zu sanieren. Der größte Vorteil dieser seit Jahren geplegten Praxis sei, „dass wir das Bad nicht aus der eigenen Hand gegeben haben“, so der scheidende Rathauschef in seiner letzten Gemeinderatssitzung. Zwar habe man schon viel an der Anlage gemacht, doch stehe auch noch eine Menge Arbeit bevor, sagte Rümmele und verwies auf die großen Komplexe Durchströmung und Heizung.