Zell im Wiesental Gresgen: Keine Vollsperrung

Zell-Gresgen. Wie Bürgermeister Rudolf Rümmele gestern mitteilte, wird es keine Vollsperrung in Gresgen geben. Bei einem Vor-Ort-Termin habe man sich am Donnerstag auf ein alternatives Vorgehen verständigt.

Demzufolge wird die Landstraße durch Gresgen im Bereich der bisherigen Baustelle in der Dorfmitte wohl weiter gebaut, wobei im Moment gerade ein neuer Gehweg entsteht, der laut Rümmele „sehr hilfreich und gut ist“. Es erfolge auch täglich der Einbau von Asphalt, um eine saubere Baustelle, insbesondere mit Blick auf den kommenden Winter, zu gewährleisten. Diese Baustelle ende dann aber an der Zufahrt zum Bereich Wicke und bedinge keine Komplettsperrung mehr, informiert der Rathauschef. Zudem entfalle im Moment die aktuell diskutierte und umstrittene Erweiterung der Baustelle in Richtung Zell und damit auch die geplante Vollsperrung. Eine solche bedürfe einer sauberen Planung und Vorbereitung.

Die Stadt und das Land werden sich in den nächsten Wochen abstimmen, kündigt der Bürgermeister an; es bedürfe eines gewissen Geländeerwerbs, um sinnvoll vorwärts zu kommen (Anlegen eines Gehwegteils, Verlegen von Breitband, Verlegen einer Wasserleitung). Die Anwohner sollen in den nächsten Tagen zu einem Gespräch eingeladen und ordentlich über die geplanten Maßnahmen informiert werden.