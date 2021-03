Zell im Wiesental Grüne haben erstmals die Nase vorn

Eine immer geringere Rolle bei überregionalen Wahlen scheint in Zell die SPD zu spielen, denn auch bei dieser Landtagswahl ging es weiter in den Keller. 15,3 Prozent holten die Genossen in der Schwanenstadt am Sonntag. Damit zeigt der Trend nach 19,4 Prozent vor fünf Jahren und 29,5 Prozent vor zehn Jahren dramatisch nach unten. Da kann es nur ein schwacher Trost sein, dass die Zahlen in Zell besser sind als im Landesdurchschnitt (11,2 Prozent) und dass der SPD-Kandidat Jonas Hoffmann in der Schwanenstadt prozentual gesehen im Landkreis Lörrach sogar die meisten Stimmen in der Schwanenstadt verbuchen konnte.

Knapp zehn Prozent verbuchte die AfD am Sonntag in Zell. Als die Rechtspartei vor fünf Jahren zum ersten Mal bei einer Landtagswahl angetreten war, konnte sie 11,7 Prozent in der Schwanenstadt holen.

Dem landesweiten Trend entsprechend konnte sich die FDP auf 8,4 Prozent verbessern. Die Freidemokraten hatten vor fünf Jahren 6,2 Prozent der Stimmen geholt, 2011 waren es 4,4 Prozent gewesen.

Die Wahlbeteiligung in Zell lag am Sonntag bei 57,9 Prozent. Vor fünf Jahren hatten noch 65,2 Prozent der Zeller ihre Stimme abgegeben.