Zell im Wiesental Hilfen bei Demenz-Erkrankung

Es könne noch viele schöne Stunden mit dem demenziell erkrankten Menschen geben, wenn man mehr über die Krankheit wisse.

„Wenn ich in den Spiegel schaue und eine 50 Jahre jüngere Person mich anschaut“ – mit diesem Bild brachte Marino allen Besuchern das eigene Selbstbild der Erkrankten näher. Nur mit dem Verständnis über die Erkrankung könne man in einem guten und wertschätzenden Kontakt bleiben. Dazu gehört auch, sich als Angehöriger Inseln zu schaffen und aus der Situation herauszugehen. In Deutschland seien derzeit 1,8 Millionen Menschen von Demenzerkrankungen betroffen und im Kreis Lörrach waren es im vergangenen Jahr 5000 – Tendenz steigend.

Das Netzwerk Demenz

Daher haben sich im Netzwerk Demenz im Landkreis Lörrach Verbände, Vereine, Kommunen so wie haupt- und ehrenamtlich Tätige zusammengeschlossen. Sie wollen die Lebens- und Versorgungsqualität von Menschen mit einer demenziellen Erkrankung und die der Angehörigen nachhaltig verbessern. Das Thema Demenz soll in die Bevölkerung getragen und dafür sensibilisiert werden. Ziel ist es, neue Wege im Umgang miteinander zu eröffnen. Betroffenen soll die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft ermöglicht werden, Angehörige sollen möglichst schnell und einfach Zugang zu Beratung und Unterstützung bekommen, so Marino.

Die zentrale Botschaft von Frau Elfriede Marino an diesem Abend war: Das Zusammenleben mit einem an Demenz erkrankten Menschen ist herausfordernd und sehr belastend. Angehörige sollten lernen, Hilfe zuzulassen. Sie können sich beispielsweise an ihre Krankenkasse oder den Pflegestützpunkt wenden. Viele weitere Hilfen sind im Netzwerk Demenz im Landkreis Lörrach zusammengeführt leicht zu finden.

Weitere Informationen: Die Veranstaltungsreihe des Netzwerks wird noch bis zum 17. November fortgeführt. Die Termine der Vorträge sind im Internet auf www.netzwerk-loerrach-demenz.de einsehbar.