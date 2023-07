Zell im Wiesental Italiener bringen die „Schwarzwaldmarie“ zu Gehör

Gleich danach kam ein krasser Genrebruch mit der Altrockerhymne „Smoke on the Water“. Das Stichwort Smoke passte zu dem Gespann, das ein paar Meter weiter Dienst am Grill schob: Fanfarenzug-Chef Frank Hutschenreuter und „Fanfare“ Markus Vater, der auch als Mädchen-Fußballtrainer bekannt ist. „Chei leichte Job“, erklärte Vater . Umso appetitlicher sah das Ergebnis aus. Hutschenreuter schob derweil Zwiebeln in einer Pfanne hin und her, der nicht abbrechende Gästestrom wusste es zu schätzen.