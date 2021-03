Zell im Wiesental Kritiker zweifeln an Funklöchern

Von Peter Schwendele

Zell. Wie der Bürgermeister berichtete, ging beim angestrebten Funkmastbau in Gresgen in den vergangenen zwei Jahren wenig voran. Der ursprünglich ins Auge gefasste Standort direkt vor dem Sportplatz sei zu nahe an den Gebäuden im Dorf gelegen. Alternativ habe man sechs potentielle Standorte am „Hummelberg“ untersucht, deren Nutzung zum einen an Grundstücksbesitzfragen, zum anderen an den Örtlichkeiten gescheitert sei. Übrig bleibe deshalb nur der Bereich „Hörnle“. Dort habe man nun einen Standort etwa hundert Meter oberhalb des Sportplatzes im Visier, wo ein knapp 40 Meter hoher Funkmast erstellt werden könne. Hierfür schwebe der Stadt ein Grundstückstausch rund um den Sportplatz vor. Die Firma Telekom, die den Mast erstellen will, habe noch einen etwa zwanzig Meter weiter oben liegenden Standort ins Auge gefasst. Beide Möglichkeiten würden nun technisch geprüft, berichtete Palme.