Zell im Wiesental Kulinarisch und musikalisch verwöhnt

Das wirkte. Ein vierstelliger Betrag kam wohl zusammen, den die Wirtsfamilie um Doris und Ehrfried Hassler noch aufstocken will. Außerdem würden, so Hassler, „alle Bedienungen – und das waren an diesem herrlichen Abend nicht eben wenige – auf ihren Lohn und die Trinkgelder verzichten und dies ebenfalls dem guten Zweck zur Verfügung stellen. Oliver Hassler, der die Veranstaltung verantwortlich organisierte und weitere solche Events für durchaus möglich hält, kündigte an, dass etwa in einer Woche, wenn endgültig feststeht, was unterm Strich zusammenkam, eine Scheckübergabe an die Flutopferhilfe geplant sei.