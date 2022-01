Zell im Wiesental Mahle will Gießerei in Zell 2023 einstellen

Dies sei eine Reaktion auf die stark sinkende Auslastung, teilte die Mahle-Pressestelle in Stuttgart gestern auf Anfrage des Markgräfler Tagblatts mit. Von dieser geplanten Maßnahme seien rund 45 der insgesamt 424 Mitarbeiter in Zell betroffen. Die ebenfalls am Standort lokalisierte Fertigbearbeitung von Teilen für Ventiltriebs- und Turbolader-Komponenten soll weiterhin in Zell erfolgen, schreibt die Pressestelle weiter.

„Die Gießerei arbeitet heute im zweischichtigen Betrieb. Rückläufige Abrufzahlen aus dem Markt lasten die Öfen in Zukunft nur einschichtig aus, was wirtschaftlich in den vorhandenen Strukturen nicht rentabel ist. Sich seit einigen Jahren verschärfende Umweltauflagen und stetig steigende Energiekosten für den Betrieb der Gießerei belasten den Standort zusätzlich. Die durch die geplante Stilllegung der Gießerei zu erwartenden Kosteneinsparungen können zu einer Verbesserung der Profitabilität des Standortes und somit zur langfristigen Stabilisierung und Sicherung des Standortes Zell beitragen“, heißt es in der Mitteilung von Mahle.