Zell im Wiesental Mit den Pilzköpfen auf Zeitreise

Bewegt und in Schwung brachten die Jugend in den 60er Jahren auch Stars wie Trude Herr, Gitte Henning und Siw Malmkvist mit ihren Schlagern. Mit gelungenen Parodien ließen es Sabine Rudiger und Elke Hochstatter mit den Hits von damals wie „So ein Mann, so ein Mann“. „Ich will lieber einen Cowboy als Mann“ und „Liebeskummer lohnt sich nicht, my Darling“ so richtig krachen.

Klar, dass bei so viel Temperament und der geballten Ladung an musikalischen Ohrwürmern das Publikum voll in Fahrt kam.

Für Mega-Spaß und einen großartigen Musikgenuss sorgten Markus Götz und sein Orchester auch mit dem Song „Sweet Caroline“ von Neil Diamond sowie mit ihrer munter servierten „Zeller Chilbi-Polka“, übrigens einer Eigenkomposition des Stadtkapellmeisters.

Bereits im ersten Teil des gelungenen Konzertabends bewiesen die Musiker ihre staunenswerten Talente. Eine durch und durch überzeugende Darbietung lieferte Ralf Klauser auf dem Vibrafone, angekündigt von Ansagerin Elke Ruprecht, in dem Stück „Tribute to Lionel“ von Andre Walgnein. Ebenso glänzte Philipp Kaiser als Solist auf seinem Flügelhorn in der Aufführung „Sola Bossa“ von Otto M. Schwarz. Und auch Ingo Mathe und seine Tochter Saskia zeigten, dass sie ihre Trompeten spielend im Griff haben.

Geprägt waren die „Sechziger“ auch von Ennio Morricone, von dem unter anderem die Filmmelodie aus dem Italo-Western, „Spiel mir das Lied vom Tod“stammt. Klar, dass die Musiker die Hallenbühne erst nach weiteren „Zugaben“, zu denen auch der klangvolle „Badner-Marsch“ zählte, verlassen durften.