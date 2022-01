Zell im Wiesental Möglich machen, was möglich ist

Unter diesen Prämissen kann man sich allerdings in Zell gewisse Aktivitäten an den Fasnachtshochtagen vorstellen. „Wir werden uns auf die Straßenfasnacht konzentrieren“, betont Mauthe. So sei mit den Vogteien vereinbart worden, dass in diesem Jahr keine Umzugswagen gebaut werden sollen, dass die Fasnachtscliquen aber stattdessen stehende Gebilde gestalten werden, die in irgendeiner Form einen Bezug zur Fasnacht beziehungsweise zur jeweiligen Vogtei haben. Die FGZ kann sich vorstellen, dass diese Werke dann am Fasnachtssonntag im kleineren Rahmen präsentiert werden, entweder an einem zentralen Platz oder alternativ in dezentraler Form, so dass fasnächtlich Gestimmte bei einer kleinen Tour von Ort zu Ort pilgern können.

„Statt Umzügen werden wir etwas zum Anschauen haben“, sagt der FGZ-Präsident, der sich sicher ist, dass die Vogteien findig und kreativ genug sind, um etwas Interessantes auf die Beine zu stellen. Die Stimmung unter den Zeller Fasnächtlern sei jedenfalls ob dieser Aussicht nicht schlecht, denn immerhin könnten sie überhaupt etwas machen oder bauen, im Gegensatz zum Vorjahr, wo man sich praktisch komplett zur Untätigkeit verdammt sah.

Leute sollen auch im Häs unterwegs sein

Was das Beiprogramm anbelange, müsse man abwarten, was zum zur Debatte stehenden Zeitpunkt – Ende Februar – erlaubt sei und was nicht. In welchem Rahmen man etwa Verköstigung anbieten könne, sei derzeit noch nicht absehbar. „Wir wollen auf jeden Fall ein gewisses Flair von Straßenfasnacht bieten, wir wollen, dass die Leute, durchaus auch im Häs, unterwegs sind“, stellt Mauthe klar.

Auf der anderen Seite hat man aber nicht vor, die Pläne allzu offensiv zu bewerben, denn ein ausufernder „Fasnachtstourismus“ von außerhalb wird von der FGZ in diesen Pandemiezeiten nicht gewünscht.

Grundsätzlich ist in diesem Jahr für die Narren eine vorsichtige, den Umständen angemessene Handlungsweise angesagt. So wird es nach Mauthes Einschätzung keine öffentlichen Kappenabende geben, denn niemand habe Interesse an einer unter närrischer Flagge firmierenden Saalveranstaltung, die in der Realität von Hygienemaßnahmen dominiert werde. Er könne sich aber vorstellen, so der FGZ-Chef, dass etwa spontan im Freien um einen Vogteischuppen herum ein kleines Treffen möglich sein werde.

Mit großer Wahrscheinlichkeit wird es auch keinen Hemdglunkiabend wie gewohnt geben. Eine zentrale Veranstaltung am „Schmutzige Dunschdig“ kann man sich derzeit nicht vorstellen. Allenfalls wäre es denkbar, so der FGZ-Präsident, dass kleine Gruppen mit Abstand unterwegs sind. In ähnlichem Rahmen könnte am Fasnachtsdienstag eine „kleine Fasnachtsverbrennung“ angeboten werden.

„Wir hoffen jedenfalls, dass dieses Jahr kleine Dinge stattfinden können“, so Peter Mauthe, es gehe darum, die „Balance zu finden“, zwischen dem Gesundheitsaspekt und dem Drang, die fastnächtliche Tradition zu pflegen. Dazu wird flexibles Agieren und Spontanität nötig sein – ganz nach dem diesjährigen Motto „‘s goht drüber und drunter, d` Zeller Fasnacht bliebt munter“.