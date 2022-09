Zell im Wiesental „Müssen den Gürtel enger schnallen“

Gaspreise steigen deutlich

Für die EOW beleuchtete Sebastian Giesel das Problem aus Sicht eines lokalen Energieversorgers aus Todtnau. Der Tenor war indessen der gleiche: „Es wird Kunden geben, die die neuen Gaspreise nicht bezahlen können.“ Er skizzierte, wie schnell sich das Blatt wenden könne. Gerade habe man noch die regenerative Nahwärme aus Holz mühsam bewerben müssen, was angesichts eines niedrigen Gaspreises schwierig gewesen sei. „Seit der Ukraine-Krise stehen die Leute aber bei uns Schlange und fragen, wann sie ans Wärmenetz angeschlossen werden können.“ Giesel weiter: „Die Denkweise hat sich dramatisch verändert.“ Auch der EOW-Chef warnt vor einem gesellschaftlichen Sprengstoff durch die Gaspreis-Explosion.

Betont kämpferisch gab sich Sebastian Sladek von den Elektrizitätswerken Schönau: „Wir müssen jetzt Ersatz fürs Gas beschaffen und dürfen nicht in die nächste Falle tappen und uns von Katar abhängig machen.“ Sladeks Credo: „Wir müssen in erneuerbare Energien investieren, koste es, was es wolle.“ Statt Atomkraftwerke länger laufen zu lassen, müssten die „Gürtel enger geschnallt werden“, widersprach Sladek dem liberalen Einlader.

Mit Herbert Kaiser bekam ein Wasserenergie-Enthusiast das Wort: „Endlich hat es geregnet und die Wasserturbinen laufen wieder.“ Kaiser, der sich selbst als „Freak“ bezeichnet, legte den Fokus auf Genehmigungsverfahren, die kein normaler Antragsteller durchstehen kann. Bis zu 20 Jahre könne das Genehmigungsverfahren für eine Wasserkraftanlage dauern. Die Odyssee Kaisers durch die Instanzen entlockte vereinzelte Lacher. Ein Lachen, das einem bei der Ernsthaftigkeit des Themas jedoch im Halse stecken bleibt. Das Fazit Kaisers: „Jedes Kilowatt, das regenerativ erzeugt wird, ist ein Gewinn.“ Kaiser erhielt einen Extra-Applaus für seine Leidenschaft.

Verdoppelte Stromkosten

Dass die Industrie im Wiesental ohne die Wasserkraft undenkbar gewesen wäre, beleuchtete anschließend Unternehmer Hanspeter Bernauer, der selbst eine Wasserturbine für sein eigenes Textilwerk in Todtnau betreibt. Senior Bernauer beschrieb, dass er nun seine achte Rezession in 60 Jahren erlebt. Aber diesmal könnte es richtig ernst werden, hat man das Gefühl. Die Stromkosten verdoppeln sich dieses Jahr auf weit über zwei Millionen Euro. „Wer soll da überleben?“, fragte Bernauer in die Runde. Ein möglicher Blackout im Winter sei ein Schreckgespenst, weil es Stunden dauere, die Maschinen danach wieder hochzufahren. Auf der anderen Seite stünden 276 internationaleKunden und volle Auftragsbücher. Schon deshalb müsse er durchhalten, erklärte Bernauer. Nur wie? Am Ende pflichtete Hoffmann bei: „Einen Blackout können wir uns nicht leisten.“

Im Diskussionsteil des Abends meinte ein Zuhörer, es sei absurd, dass der Strompreis derart stark durch den Gaspreis bestimmte werde, obwohl der Anteil des Gases an der Stromerzeugung nur 15 Prozent betrage.