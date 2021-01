Zell im Wiesental Radweg und Hochwasser thematisiert

Zell-Mambach/Zell-Atzenbach (hjh). In den Ortschaftsratssitzungen am Dienstag in Mambach und Atzenbach wurde das Zahlenwerk relativ klaglos zur Kenntnis genommen. Den Ortschaftsräten beider Teilorte war klar, dass die Corona-Krise großen Anteil an der Finanzmisere der Stadt hat. In beiden Gremien wurde darauf hingewiesen, dass die Stadt seit etlichen Jahren in keinem Bereich an der Gebühren- oder Steuerschraube gedreht habe. Und dass sich daran auch im kommenden Jahr – sieht man einmal von den Kindergartengebühren ab – nichts ändern werde. Wasser wird nicht teurer, Abwasser auch nicht. Besonders Einar Decker plädierte in Mambach dafür, der Bevölkerung klarzumachen, dass die Steuern und Gebühren bleiben, wie sie sind.

Dabei müssen durchaus erhebliche Investitionen gestemmt werden. Doch Decker meldete sich noch mit dem Hinweis zu Wort, dass weder die Gemeinderäte noch die Stadt Geld einfach nur so verlocht hätten. „Alle haben sich klar für die Sanierung der Realschule und des Schulzentrums sowie für den Bau des Kindergartens ausgesprochen“, versicherte er. Und auch am Verlust im Freibad von 312 000 Euro, der nur teilweise vom 204 000- Euro-Gewinn bei der Wasserkraft aufgefangen werden könne, habe der Gemeinderat nichts auszusetzen gehabt, erinnerte Ortsvorsteher Klaus Wetzel und schloss mit der Bemerkung: „Mit diesem Verlust haben wir uns abgefunden. Wir werden mit ihm leben müssen.“