Zell im Wiesental Salutschüsse und ein Baum

Einen großen Bahnhof gab es am Sonntagabend für den neu gewählten Bürgermeister Peter Palme auch in seinem Heimatdorf Gresgen.

Zell-Gresgen (ue). Nachdem Palme bereits zuvor in der Stadthalle in Zell zahlreiche Glückwünsche entgegennehmen durfte, versammelte sich am Sonntagabend auch in Gresgen vor dem Haus des frisch gekürten Stadtoberhaupts eine große Gratulantenschar.

Zu diesen zählten neben Vertretern der Gemeinderatsfraktionen auch sämtliche Ortsvorsteher aus dem Zeller Bergland. Die Mannschaften der Feuerwehren aus Zell und Gresgen unter ihrem Kommandanten Thomas Roth waren in Mannschaftsstärke angetreten, um ihrem künftigen Chef zu gratulieren. Wie es vielerorts bei solchen Anlässen Brauch ist, wurde auch für Peter Palme vor seinem Haus ein riesiger „Bürgermeisterbaum“ aufgestellt.

Unüberhörbar waren an diesem Abend auch die donnernden Salutschüsse, mit denen die Zeller Schützen den neu gewählten Bürgermeister begrüßten.

Besonders groß aber war die Freude über das Wahlergebnis bei den Gresgern selbst. Wie man weiß, ist Peter Palme im Bergdorf aufgewachsen und versteht sich daher als echter Gresger. Sowohl der Musikverein unter der Stabführung von Jörg Sutter als auch der Gesangverein mit Horst Riedacher an der Spitze überbrachten dem künftigen Stadtoberhaupt musikalisch ihre Glückwünsche.