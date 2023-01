Zell im Wiesental SPD setzt sich für Recyclinghof ein

in Ziel des Landkreises sei unter anderem, die Recyclinghöfe auf eigenem Gelände zu betreiben statt Pacht zu zahlen. In diesem Zuge sollen die Höfe auch modernisiert und digitalisiert werden.

So stand der Beschluss zur Schließung des Recyclinghofs in Zell auf der Tagesordnung des Kreistags und wurde dann aufgrund der Intervention von Zells Bürgermeister Peter Palme und seinem Stellvertreter Thomas Kaiser aufgeschoben.

Es sei ein Fehler gewesen, die Stadt Zell nicht zuvor in den Entscheidungsprozess einzubeziehen, so Baier. Jetzt gehe die Thematik nochmals zur Diskussion in die jeweiligen Ausschüsse. Die Zeller Genossen wollen sich weiterhin intensiv um dieses wichtige Thema kümmern und sich für den Erhalt des Recyclinghofes sowohl vor Ort als auch über die Kreisräte einsetzen, hieß es in der Sitzung zum Jahresabschluss.

In die Kindergärten wird viel investiert

Fraktionsvize Claudia Dolzer ergänzte, dass auch im neuen Jahr wieder sehr viel Geld in den Ausbau der Kindergärten investiert werde. Der Kindergarten in der Gottfried-Fessmann-Straße sei ein Schmuckstück. Jetzt würden noch die Außenanlagen kindgerecht gestaltet. Der Kindergartencampus ist weit fortgeschritten in der Planung.

Die Entscheidung für die architektonische Variante, die den Altbau des ehemaligen Hauses Wiedner mit einbezieht, sei absolut richtig gewesen, da man so deutlich höhere Fördermittel aus der Stadtsanierung bekomme, so Dolzer.

Mit einem gemütlichen Ausklang beendete die SPD Zell / Oberes Wiesental den Abend.