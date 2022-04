Zell im Wiesental Vereinsleben konnte aufrechterhalten werden

Geschickt hat Berger die Lockerungen der Coronaregeln im vergangenen Sommer genutzt. So trafen sich die Vereinsmitglieder am offenen Lagerfeuer in Gresgen, am Nonnenmattweiher und in Niedertegernau. Immer wieder informierte Berger telefonisch oder im kleinen persönlichen Gespräch über das, was für den Verein wichtig ist. So hat er es geschafft, das Vereinsleben aufrecht zu halten, und die Zahl der Aktiven sogar gesteigert. Mittlerweile kann er wieder 22 Aktivsänger zählen.