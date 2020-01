Zell im Wiesental Vereinsziel mit vereinten Kräften erreicht

Bürgermeister Peter Palme und Ortsvorsteher Peter Eichin nutzten die Versammlungsdiskussion zu einem großen Dankeschön. Peter Eichin erinnerte mit Wehmut an die Gründungsversammlung 2004 und an die gemeinsame Arbeit seit damals. Sein Dank galt der Vorstandschaft um den Vorsitzenden Karl Schöne und seinen Stellvertreter Erwin Vollmer. Gresgen war der einzige Teilort der Stadt Zell ohne Friedhofshalle. „Dies wurde vor allem auf Grund der stetigen Arbeit der Vereinsmitglieder geändert“, so Peter Eichin.

Eine Vereinsauflösung sei üblicherweise ein trauriges Ereignis, in diesem Fall aber eher eine freudige Begebenheit, da mit der Auflösung auch das Ziel erreicht wurde, merkte Bürgermeister Peter Palme an. Für Peter Palme ist das gezeigte Engagement einmalig; entsprechend groß waren seine Dankesworte an alle Unterstützer.