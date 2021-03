Zell im Wiesental „Verspätete“ Konfirmation

Nach den Jungen und Mädchen aus Schönau und Todtnau, die am 14. März an der Reihe waren, werden nun 13 Jungen und Mädchen aus Zell und Häg-Ehrsberg am Sonntag, 21. März, in der evangelischen Stadtkirche konfirmiert. Auf Grund der Hygienebestimmungen können nur die Familien und ihre geladenen Gäste teilnehmen, da sonst der Platz nicht reicht. Wer gern einen Gottesdienst besuchen möchte, ist um 10 Uhr in Schönau in die Kirche eingeladen.