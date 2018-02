Zell im Wiesental Werkzeug für Einbruch entdeckt

Zell. Nach einem ungewöhnlichen Fund in Zell bittet die Polizei um sachdienliche Hinweise. Am Donnerstagnachmittag ging ein Bürger mit seinem Hund spazieren. Dabei entdeckte der Mann oberhalb des ehemaligen Krankenhauses, am sogenannten „Kaiserwegle“, Werkzeuge. Diese lagen fein säuberlich nebeneinander an einer Böschung. Es handelte sich um zwei Stemmeisen, einen größeren Vorschlaghammer und zwei Schraubendreher. Die Werkzeuge wurden laut Polizei mit hoher Wahrscheinlichkeit bei einem Einbruch in eine Zeller Gaststätte und vermutlich auch bei anderen Einbrüchen verwendet. Wer die Werkzeuge an der Böschung abgelegt hat, ist nicht bekannt. Sie sollen tags zuvor noch nicht dort gelegen haben. Sachdienliche Hinweise dazu, wer die Werkzeuge dort abgelegt hat, nimmt der Polizeiposten Oberes Wiesental entgegen (Tel. 07673/88900).