Zell Kuhglocken, Tänze und Massagen

Dieses begann mit einem Gottesdienst, der von Pfarrer Martin Schlick zelebriert wurde. Anschließend zeigten Kinder aus dem Zeller Kindergarten kleine Tänze, trugen Gedichte vor und sangen Lieder. Außerdem unterhielten Thomas Volk am Akkordeon und Gabriele Malm mit Kuhglocken die Senioren mit Liedern wie „La Montanara“, „Bajazzo“ oder „Fliege mit mir in die Heimat“. Die Tagespflege der Sozialstation Schönau bot Waffeln an, das Seniorenzentrum Gegrilltes und Getränke und das Café am Hans-Fräulin-Platz Kuchen und Kaffee. Kinder konnten sich an zahlreichen Spielstationen vergnügen.

Die Bewohner des Seniorenzentrums verbrachten einen sehr unterhaltsamen und kommunikativen Nachmittag im Freien.