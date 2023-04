Zell Leiter des Zeller Jugendzentrum kündigt

Jürgen Seider gab Auskunft zur Jugendförderung in der Freiwilligen Feuerwehr, die seit 55 Jahren erfolgreich betrieben wird.

Sorgen um Jugendliche

Thomas Kaiser, Fraktionssprecher der SPD, ist sich der sehr guten Betreuung des Nachwuchses in den über 100 Vereinen der Stadt sehr bewusst. Sorgen machen ihm eher Heranwachsende, die „keinen Bock auf Vereine“ haben und deshalb über diesen Weg nicht erreicht werden könnten. Hier sei die Stadt besonders gefordert, so Kaiser. Auch Matthias Kiefer von der CDU sieht es als wichtig an, Jugendliche ohne Vereinsbindung über öffentliche Einrichtungen zu erreichen.

Großes Ferienprogramm

Dominika Anti von der Stadtverwaltung freut sich schon auf die Angebote der Stadt in der Ferienzeit, die sich vor allem an Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren richten. Ab Ende Juli kann etwa bei Sportvereinen mitgespielt oder können Angebote wie eine Reptilienshow, oder IT-Kurse wahrgenommen werden. Und auf dem Bauernhof können die Kinder Erfahrungen sammeln. Ein Schwimmbadbesuch ist genauso im Kinderferienprogramm vorgesehen wie das Kennenlernen der Feuerwehr. Ab Juli wird Dominika Anti das Programm veröffentlichen lassen.

Interessierte können sich unter: dominika.anti@stadt-Zell.de informieren oder anmelden.

72 Stunden

Interessant wird auch die „72-Stunden-Challenge“, die Bürgermeister Peter Palme als „Chefsache“ ansieht, wie er in der Ausschusssitzung sagte. Vereine und Interessengruppen können sich dazu bei der Stadt Zell für ein Projekt bewerben, das an drei Tagen durchzuführen ist und von der Stadtverwaltung unterstützt wird. Beispiel dafür sei etwa eine Spielplatzgestaltung von Jugendlichen für Jugendliche, so Palme. In diesem Zusammenhang erinnerte Stadtrat und Gresgens Ortsvorsteher Peter Eichin an Vereinspatenschaften, die in der Stadt erfolgreich seien. So hält beispielsweise der Verschönerungsverein Gresgen Wanderwege und -hütten seit vielen Jahrzehnten in Ordnung.