Zell: Schüler helfen Obdachlosen

Gleich drei Aktionen

Bereits am „Tag der offenen Tür“ der Schule im November organisierte die SMV eine Tombola für den guten Zweck. Im Dezember folgte dann der Wintermarkt, an dem die Klassen fünf bis acht allerhand zu bieten hatten. Während einige Klassen Selbstgebasteltes wie Engelchen, Weihnachtskarten oder Geschenkanhänger verkauften, bot der Markt auch kulinarische Leckereien wie Kinderpunsch, gebrannte Mandeln oder Crêpes. „Das kam gut an bei Groß und Klein, was durch eine beachtliche Besucherzahl bestätigt wurde“, heißt es im Bericht der Schule. Allein durch diese Veranstaltung konnten die Schüler 800 Euro für Bedürftige einnehmen.

Als dritte Aktion fand am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien der traditionelle Schülergottesdienst der Schule statt. Unter dem Motto „Gott wird einer von uns“ sammelten die Religionsschüler der achten Klasse die Kollekte ein, die ebenfalls karitative Verwendung finden sollte, teilt die Schule mit.