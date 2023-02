Zell Spannender Einblick in den Schulalltag

Einen spannenden Einblick gab es auch in den Werkstatt-Rämen. Hie waren zahlreiche Werkstücke von Schülern zu sehen. In Klasse 5 werden laut Lehrerin Annette Adelbrecht die Grundlagen der Werkzeug- und Materialkunde vermittelt, in Klasse 6 entstehen zum Beispiel hölzerne Kerzenständer oder Taschenlampen, in Klasse 7 lernen die Schüler Verbindungstechniken kennen.