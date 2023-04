Zell Stammzellspender dringend gesucht

Susanne Accumano liebt ihren Beruf als Hebamme. Foto: zVg

Überall im Einsatz

Die 44-jährige Zellerin hat noch so viel vor. Sie möchte wieder das aktive Leben führen, dass sie vor der Diagnose hatte, im Fanfarenzug mitspielen, sich als Stadträtin einbringen, weiterhin die Fasnachtsgesellschaft im Dekoteam unterstützen. Und natürlich möchte sie weiter ihrer Berufung als Hebamme nachgehen, als die sie schon seit 23 Jahren arbeitet – freiberuflich in Zell als auch im Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach. „Es warten noch so viele Babys auf mich, die mit meiner Begleitung auf die Welt kommen möchten.“ Zudem ist sie ein Familienmensch und liebt es, Zeit mit ihren beiden Kindern Livia und Fabio sowie ihrem Mann Luciano zu verbringen.

Riesige Unterstützung

Völlig überwältig zeigt sich Accumano von der überaus großen Resonanz der Online-Registrierungsaktion, für die maßgeblich der Fanfarenzug verantwortlich ist. Auch viele weitere Zeller Vereine haben die Aktion online verbreitet. „Ich bin erfüllt von tiefer Dankbarkeit, dass so viele Menschen mir helfen wollen“, sagt sie.

Diese große Unterstützung in ihrem Umfeld gibt Susanne Accumano Kraft und Zuversicht: „Gedanken werden Dinge und ich glaube, dass es eine passende Spende geben wird“, sagt die Zellerin.

Die Registrierungsaktion

„Als wir von Susannes Schicksal hörten, war uns sofort klar, dass wir helfen wollen“, erinnert sich Frank Hutschenreuter, Vorsitzender des Fanfarenzugs. Wer helfen möchte, gesund und zwischen 17 und 55 Jahren alt ist, kann sich unter www.dkms.de/hilf-susanne ein Registrierungsset nach Hause schicken lassen und so vielleicht zum Lebensretter werden.

Die Registrierung geht einfach und schnell. Die DKMS erklärt: Mithilfe von drei medizinischen Wattestäbchen und einer genauen Anleitung sowie einer Einwilligungserklärung kann jeder nach Erhalt des Sets selbst einen Wangenschleimhautabstrich vornehmen und anschließend per Post zurücksenden. Spender, die sich bereits registrieren ließen, müssen nicht erneut teilnehmen. Einmal aufgenommene Daten stehen weiterhin weltweit Verfügung. Besonders wichtig ist es, dass die Wattestäbchen nach dem erfolgten Wangenschleimhautabstrich zeitnah zurückgesendet werden, so die DKMS. Denn erst wenn die Gewebemerkmale im Labor bestimmt wurden, stehen Spender für den weltweiten Suchlauf zur Verfügung.

Aktion vor Ort

Zum 20-jährigen Bestehen der SBB am 17. Juni ist im Forum in Zell eine Registrierungsaktion vor Ort geplant, die auch von der Stadt mitorganisiert wird. Die Züge fahren dann umsonst und so hofft man, noch mehr Spender zu aktivieren. Die Details zur Aktion werden noch bekannt gegeben.

Auch Geldspenden helfen Leben retten, da der DKMS für die Neuaufnahme jedes Spenders Kosten in Höhe von 40 Euro entstehen. DKMS Spendenkonto IBAN: DE80 7004 0060 8987 0004 91, Verwendungszweck: SUX001, Susanne.