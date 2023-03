Zell Vernissage: Ausstellung von Waltraud Wuchner eröffnet

Richtiger Ort für die Bilder

Bernd Wuchner begrüßte die Gäste ebenfalls: „Wir treffen uns hier an dem Ort, an dem Waltrud auch ihren 60. Geburtstag mit einer Ausstellung gefeiert hat. Waltraud hatte sich gewünscht, ihre großen Bilder auch an einem geeigneten Ort wie hier zu präsentieren.“ Die Künstlerin habe es auch geliebt, Bücher wie beispielsweise „Herrgott isch des schön“ von Heimatdichter Gerhard Jung oder „Fragen der Zeit“ von Margit Matyscak zu illustrieren. Auch bereicherte sie gerne Bücher für tierliebende Kinder. Ferner ließ sie sich von Auslandsreisen inspirieren.