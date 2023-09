Zell Zeller Tourismus im Aufschwung

Übernachten kann man im Zeller Bergland in 26 Ferienwohnungen, im Hotel Löwen, im Berggasthof Schlüssel, im Hofgut Leo, in den Cella-Apartments, im Forsthof (Trekkingunterkunft) und in zwei Betrieben in Häg-Ehrsberg. Ein großer Teil der Gäste sind Deutsche, sie machen allein 14603 der Übernachtungen aus. Aber, so Kiefer: „In diesem Jahr sind wieder deutlich mehr ausländische Gäste im Zeller Bergland unterwegs als in den vergangenen drei Jahren. Vor allem Schweizer Gäste, aber auch Gäste aus Neuseeland und Australien und inzwischen auch wieder mehr Niederländer und Franzosen.“

Hohe Verweildauer

Stolz ist Kiefer, dass die Verweildauer pro Aufenthalt im Zeller Bergland beim Durchschnitt von 3,3 Tagen liegt. Zum Vergleich: Im Schwarzwald beträgt sie durchschnittlich 2,7 Tage und im Landkreis Lörrach nur 2,3 Tage. Kiefer sprach sich abschließend dafür aus, die Absenkung der Umsatzsteuer auf Speisen in der Gastronomie auf sieben Prozent beizubehalten. Eine Rückkehr zum alten Umsatzsteuersatz von 19 Prozent wäre aus seiner Sicht fatal.