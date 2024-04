Über den Motorradverkehr in Riedichen ärgerte sich Paul Hailperin (Grüne) in der Sitzung des Gemeinderats. „Sie sind sehr schnell und sehr laut“, so Hailperin über die Motorräder. Er wies auf das Pilotprojekt in Präg hin, mit dem seit Kurzem Tempolimits und Überholverbote angeordnet wurden. „Sollte Zell nicht einen ähnlichen Versuch starten?“, fragte der Grünen-Gemeinderat, der diesbezüglich auch auf die Unterstützung der Polizei setze. Die Motorradfahrer, die bisher durch Präg rasten, würden sich Ausweichstrecken suchen, und damit werde man in Riedichen noch mehr Verkehr haben, so seine Befürchtung. Bürgermeister Peter Palme versicherte, dass die Polizei bereits an den Wochenenden Kontrollen in Riedichen durchführe. „Die Wirkung hat sich aber nicht gezeigt“, entgegnete Hailperin.