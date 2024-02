Richtig viel los war beim Fasnachtsumzug in Zell am Sonntag. Neun Vogteien präsentierten ihre originellen Ideen auf großen und bunten Fasnachtswagen. Trolls, aber auch Steinzeitmenschen, verschönerten die Stadt. Rund 1500 Teilnehmer und mehrere Tausend Zuschaer waren mit dabei. Darüber zeigte sich auch die Fasnachtsgesellschaft Zell mehr als zufrieden. Der Umzug wird am Rosenmontag wiederholt.