Zeller Finanzen: Sorge, ob Haushalt genehmigt wird

Marco Waßmer (SPD) betonte nochmals, dass die Kreisumlage um eine halbe Million gestiegen sei, was den städtischen Haushalt besonders belaste. Dies werde auch im Vorbericht zum Haushalt betont, so Burger.

Christoph Freuschle (CDU) hatte sich zum Gemeindeentwicklungskonzept erkundigt. Hauptamtsleiter Peter Lepkojis machte klar, dass man sich Gedanken machen sollte, wo man mit der Stadt hinwolle. Burger erklärte, dass das aktuelle Projekt bis April 2026 laufe, neue Anträge könnten also frühestens Ende 2026 gestellt und ab 2027 realisiert werden. Die entsprechenden Beschlüsse zum Haushaltsplan 2024 sowie zu den Wirtschaftsplänen der Eigenbetriebe der Stadt soll der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montag, 22. Januar fassen.

Zuvor geben erst noch die einzelnen Ortschaftsräte ihre Stellungnahmen ab.

Die Zahlen im Überblick

Haushalt 2024:

Erträge in Höhe von 17 263 000 Euro und Aufwendungen von 18 213 200 Euro ergeben ein Defizit in Höhe von 950 100 Euro.

Eigenbetrieb Geriatrie:

Für das Haus Wiesental wird mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27 000 Euro gerechnet. Der aktuelle Stand der liquiden Mittel liegt bei einem Verlust von 1,1 Millionen Euro.

Für das Betreute Wohnen wird mit einem Jahresfehlbetrag von 24 700 Euro gerechnet. Der aktuelle Stand der liquiden Mittel liegt bei 30 000 Euro.

Eigenbetrieb Stadtwerke:

Geplant wird mit einem Verlust in Höhe von 165 800 Euro. Die Gewinne in der Wasserversorgung (20 800 Euro) und in der Wasserkraft (220 200 Euro) stehen dem hohen Verlust des Zeller Freibads (406 800 Euro) gegenüber.

Eigenbetrieb Abwasserversorgung:

Der Erfolgsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung sieht Erträge und Aufwendungen in Höhe von rund 1,7 Millionen Euro vor.