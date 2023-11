Zeller Jugendorchester: Ralf Klauser möchte für Musik begeistern

Klauser spielte als Kind einmal Blockflöte, aber das war für ihn nicht das Wahre, wie er beim Besuch im Probelokal erzählt. Seine Interesse galt damals dem Schlagzeug, und so nahm er Unterricht. Schon bald spielte er im Jugendorchester, seit 2010 ist er ein treues Mitglied der Stadtmusik Zell. Nebenbei spielt er noch bei zwei anderen Musikformationen.

Der Dirigent war von Anfang an mit der Musik eng verbunden. So war er nach dem Abitur für ein Freiwilliges Soziales Jahr an der Musikakademie in Staufen. Heute ist er an der Sekundarschule in Binningen (Schweiz) als Lehrer für Musik und Sport tätig. Zudem ist er seit 2017 Schlagzeuglehrer bei der Stadtmusik Zell. Es mache ihm Spaß, die Nachwuchsmusiker im Jugendorchester zu unterrichten und zu dirigieren, erzählt er. Besonders erfreut sei er über die kürzlich durchgeführte 72-Stunden Aktion mit dem Bau eines Wald-Xylophons gewesen. Dafür wurden die Jungmusiker von der Stadt mit 500 Euro belohnt.