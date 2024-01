Zeller Wald: Wald soll keine „Nullrunde“ werden

Reinhard Läufer von der Forstbetriebsgemeinschaft erläuterte in der Sitzung die Entwicklung am Holzmarkt. Es bestehe die Hoffnung, dass die Situation in den ersten zwei Quartalen 2024 besser wird als in den letzten beiden. Dennoch werde man dann nicht das Preisniveau erreichen wie im Vergleichsraum 2023.

Gemeinderat Einar Decker rechne mit einem normalen Wirtschaftsjahr, wie er in der Sitzung sagte. Ein Einschlag von 10 000 Festmetern sei in Ordnung. „Der Holzeinschlag ist der Motor des Waldbaus“, sagte er.

Gemeinderat Thomas Kaiser erkundigte sich nach der Förderung zum Programm Klimaangepasstes Waldmanagement. Jährlich bekommt die Stadt einen Betrag von 117 000 Euro für einen Zeitraum von zehn Jahren, erklärte Suchomel. Da das Projekt erst 2023 angelaufen sei, sei der Betrag dort noch geringer gewesen. In diesem Jahr müsse man von der Summe auch einige Maßnahmen finanzieren, um die Forderungen einhalten zu können.

Gemeinderat Klaus Wetzel erkundigte sich nach dem Verhältnis von Lohnunternehmern zu eigenen Mitarbeitern im Forstbetrieb. Suchomel machte klar, dass eigenes Personal immer teurer sei, jedoch einen Wert brächte, den man nicht mit Euro aufrechnen kann. Mit zwei Stellen habe man einen guten Grundstock und ergänzend dazu Unternehmer – das sei ein Verhältnis, das gut funktioniere.

Der Gemeinderat stimmte nach der ausgiebigen Diskussion dem Betriebsplan für 2024 zu. Das Ziel von einem Überschuss von 50 000 Euro wurde allerdings in das Sitzungsprotokoll mit aufgenommen.

Rückblick

Zuvor hatte Suchomel die Ergebnisse der Vorjahre präsentiert. Das Ergebnis von 2022 von 18 5750 Euro sei im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich gut gewesen. Der Vollzug lag bei 11 454 Festmetern.

Eine schwierige Holzmarktlage habe es laut Läufer 2023 gegeben. 6186 Festmeter wurden eingeschalgen. Das Ergebnis wird voraussichtlich bei 46 000 Euro liegen.