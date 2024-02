Zeller Wildgehege: Warum das Damwild im Matsch steht

Was war passiert?

Ein anonymer Schreiber hatte sich in einem Brief an die Redaktion über den „desolaten Zustand“ des Damwildgeheges beschwert. Andreas Mikat vom Markus-Pflüger-Heim, das das Gehege betreibt, erklärt im Gespräch, warum das Gehege aktuell so aussieht wie eine „Mondlandschaft“. Die Tiere stehen dort im Schlamm. Denn immer wieder seien in den vergangenen Wochen Wildschwein-Frischlinge aus ihrem Gehege in das des Damwilds, das darunter liegt, ausgebrochen und hätten dort Käferlarven aus dem Boden rausgefischt, den Boden also aufgegraben. „Das ist eine Delikatesse für sie“, ergänzt Werkhofleiter Kai Berger. Trotz doppeltem Zaun sei der Ausbruch der Tiere, die viel Kraft haben, immer wieder gelungen. Von ihrer „Abenteuerreise“ kamen die Tiere aber immer wieder zurück.

Die Frischlinge seien erst im Juni auf die Welt gekommen und damit besonders spät. So konnte Mikat die Tiere erst jetzt nach dem Winter „herausnehmen“ (schießen), sagt er. Der erwachsene Carlo und seine beiden Damen leben nun wieder allein im Wildschweingehege.