Zirkus in Höllstein Höhepunkt sind die Seilnummern

Im Netz gefangen

Höhepunkt sind Jessica Weisheits Seilnummern, etwa wenn sie sich mit ihren Füßen an einen Ring klammert, der sich in mehreren Meter Höhe unter der Zeltkuppel befindet und wo sie ebenso sportlich anspruchsvolle wie auch anmutige Figuren zeigt. In anderen Nummern ist sie in einem Netz gefangen oder windet ihren Körper um ein Vertikalseil.

Feuerschlucker ist dabei

Bruder Marvin Weisheit jongliert Bälle, Reifen, Keulen, schwingt Lassos und wirft Messer, ist Tierdompteur ebenso wie Jessicas Ehemann. Und am Ende der Vorstellung ist Marvin Weisheit auch noch als Feuerschlucker zu bewundern. Andere Familienmitglieder treten als Clowns auf. Oder versorgen das Publikum mit Süßigkeiten und Getränken.

Die vorstellungsfreien Tage sind übrigens kaum wirkliche Ruhetage. Die Tiere gilt es zu versorgen, bei aller Erfahrung muss auch regelmäßig trainiert werden, erzählen die Geschwister Weisheit. Bis einschließlich Sonntag sind sie in Höllstein anzutreffen, bieten von Donnerstag bis Sonntag je eine tägliche Aufführung.

Dann geht es zum nächsten Gastspiel in Utzenfeld, von dort übers Land im Südschwarzwald und Hotzenwald bis Waldshut/Tiengen, wo in gut einem halben Jahr die Saison endet.

Info

Zirkus Marvin Weisheit,

Wiese beim Bundesstraßen-Kreisel in Höllstein;

Vorführungen:

Donnerstag und Freitag ab 16 Uhr, Samstag ab 15 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr;