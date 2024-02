Zunftabend Fahrnau: Schopfe kriegt sein Fett weg

Nachwuchstalente

Das Nachwuchstalent Patricia Springmann stieg cool in die Bütt und sinnierte über ihre Bättelsack-Leidenschaft. Sie zitierte: „Ich bin so glücklich und auf Zack, dass ich bin ä Bättelsack.“ Moritz als jüngster Akteur, Sohnemann von Moderator Martin Gerner, hatte seine Feuertaufe in der Bütt, und reflektierte humorvoll über seine Nachbarschaft in der Maiegass. Sylvia Kiefer („Sylvia mit Y“) berichtete mit trockenem Humor, dass nunmehr die Parkgebühren in Gersbach erhöht werden, um die „Birkli“ der Stadtmöblierung zu bezahlen. Brillant präsentierte sie mit den tanzbegeisterten Düfzel-Geistern einen Auftritt a là „Dancing Queen“ von Abba. Sabine Gerner („Pilatus-Biene“) als nächste Büttenrednerin setzte den kommunalpolitischen I-Punkt: „Mit der Straßenmöblierung kann man wenigstens Step-Aerobic turnen, dann wird man rank und schlank.“ Hier könne man „großi Sprüng mit leerem Beutel“ machen – wie bei der Stadtverwaltung. Dürre Bäumchen auf der Bühne verdeutlichten: „Auch Waldbaden in der Kranzkurve ist mittlerweile möglich.“