Zunftabend Gresgen: Ein Abend zum Lachen, Schmunzeln und Nachdenken

Gar nicht alt gaben sich die „Alten Wiiber“ bei ihrem Hobby „Horsing“. Im Parkours zeigten sie jedenfalls eine stimmungsvolle Dressur, die für Lacher im Publikum sorgte.

Dauerthema in Gresgen ist das „Mitfahrbänkle“. Mitgenommen wurden Diana Schultheiß und Sandra Wellinger allerdings nicht, da sie keine Mitfahrgelegenheit erhielten. Das fanden sie angesichts der Fahrer, die gerne mal Öl- und Benzintank verwechseln oder sowieso zu wenig Strom im Akku haben, nicht so schlimm. So musste wieder das eigene Auto herhalten.

Die Kommunalwahlen werfen ihren Schatten voraus. Der Ortsvorsteher und die „First Lady“ der Stadt wurden bei der Suche für den Nachfolger in Gresgen jedoch nicht fündig.

Gegen Helikoptereltern

Nicole Keilbach-Schmittel und Beate Wassmer zeigten in ihrem Podcast den Helikoptereltern Grenzen auf. Ihre Sicht zur Erziehung stieß im Gresger Bürgersaal auf viel Sympathie.

Der Tanz der „Löwinnen aus Gresgen“ war fantastisch, akrobatisch und gleichzeitig schwungvoll. Der „König der Löwen“ hätte sich darüber genau so gefreut wie die begeisterten Zuschauer in Gresgen.

Die Altbadische Vogtei in Gresgen ließ wieder einmal dem Ideenreichtum ihrer Akteure freien Lauf, die Narrengäste wurden dabei humorvoll und bestens unterhalten.