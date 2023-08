Zwischenbilanz im Freibad Grenzach-Wyhlen Bislang mehr als 66 000 Besucher

Erfreut zeigte sich der Bäderbetriebsleiter auch darüber, dass bis auf kleinere Blessuren bislang keine größeren Unfälle auftraten. Dafür sorgen wie in den Vorjahren neben dem Bäderpersonal an den Wochenenden auch Mitglieder der DLRG-Ortsgruppe sowie Vertreter des Roten Kreuzes.

Dass Eltern jedoch unabhängig davon nach wie vor die Aufsichtspflicht über ihre Kinder haben, betont Pinto ausdrücklich. Wörtlich sagte er: „Bei Gefahr schreiten wir umgehend ein und sind darüber hinaus immer präsent. Die Aufsichtspflicht obliegt aber auch im Freibad immer noch den Eltern.“

Gut aufgestellt sei man derweil mit dem Personal im Freibad. Auch einen Auszubildenden habe man in den eigenen Reihen. Als einer der wenigen Bäderbetriebe in der Region sei man mithin auch Ausbildungsbetrieb und bilde Fachangestellte für Bäderbetriebe aus.

Freibäder verzeichnen generellen Rückgang

Bei all den positiven Begleitumständen stelle man jedoch wie auch in allen übrigen Freibädern fest, dass die Besucherzahlen insgesamt zwischen 20 und 30 Prozent zurückgingen. Dies könne einerseits daran liegen, dass es immer mehr private Pools gebe, andererseits auch an der Lage am Rhein, in dem ebenfalls viele Erfrischung suchten, sagte Pinto.

125 Jahre BASF: Freier Eintritt

Am Sonntag, 27. August, übernimmt übrigens die BASF die Eintrittskosten für die Freibadbesucher und verteilt an die Besucher, die einen Einzeleintritt buchen, auch kleine Werbegeschenke. Damit feiert das Unternehmen seine 125-jährige Präsenz am Standort in der Gemeinde.