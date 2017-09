Blaulicht vom 26. September Kiffer fährt zu schnell und kommt in Kontrolle

Nachrichten-Ticker

14:53 Petry will aus der AfD austreten

Dresden - Parteichefin Frauke Petry wird aus der AfD austreten. "Klar ist, dass dieser Schritt erfolgen wird", sagte sie in Dresden, allerdings ohne einen genauen Zeitpunkt zu nennen. Auch die Frage, ob sie eine neue Partei gründen wolle, ließ sie unbeantwortet. Und das Beben in der AfD geht weiter: Auch der nordrhein-westfälische Landes- und Fraktionsvorsitzende Marcus Pretzell will die Partei verlassen. Gemeinsam mit Pretzell will auch der Abgeordnete Alexander Langguth die Fraktion verlassen.

14:51 Gewaltbereite Fans zu Kölns Europa-League-Heimspiel erwartet

Köln - Die Polizei erwartet zum Europa-League-Heimspiel des 1. FC Köln gegen Roter Stern Belgrad Hunderte gewaltbereite Fans. Unter den "gewaltgeneigten" Anhängern des FC finde scheinbar eine "sehr breite Mobilisierung statt", sagte Einsatzleiter Michael Temme in Köln. Auch unter den bis zu 5000 Belgrader Fans in der Stadt müsse man von bis zu 500 sogenannten Risikofans ausgehen. Für den rheinischen Bundesliga-Club ist die Begegnung am Donnerstag das erste Heimspiel auf europäischer Bühne seit 25 Jahren.

14:24 Israel nach Bundestagswahl besorgt über Anstieg des Antisemitismus

Tel Aviv - Israels Premier Benjamin Netanjahu hat sich nach der Bundestagswahl beunruhigt über mehr und mehr Antisemitismus gezeigt. Netanjahu sagte laut einer Mitteilung seines Büros, Israel weise jegliche Versuche, den Holocaust zu leugnen, zurück. Netanjahu erwähnte die Afd nicht. Bei der Wahl am Sonntag hatte die Alternative für Deutschland 12,6 Prozent der Stimmen bekommen. Der Präsident des Jüdischen Weltkongresses, Ronald S. Lauder, bezeichnete den Einzug der AfD in den Bundestag als "verabscheuungswürdig".

14:03 Trump legt im Hymnenstreit nach

Washington - US-Präsident Donald Trump hat in seiner Kritik an Protesten in der National Football League noch einmal nachgelegt. Die Einschaltquoten der NFL seien stark gefallen - außer wenn das Spiel beginnt und die Leute einschalten, weil sie sehen wollen, "ob unser Land verächtlich behandelt wird", schrieb Trump auf Twitter. Trump hatte in den vergangenen Tagen harsche Kritik an Spielern geübt, die während des Abspielens der Nationalhymne aus Protest knien. Die Aktionen begannen 2016 als Symbol gegen Polizeigewalt und Rassismus.

13:31 AfD-Chef in NRW kündigt Austritt aus Partei an

Düsseldorf - Der AfD-Chef in Nordrhein-Westfalen, Marcus Pretzell, will Partei und Fraktion verlassen. Diesen Schritt habe Pretzell, der auch die Fraktion leitet, für deren nächste Sitzung angekündigt, sagte Fraktionssprecher Michael Schwarzer in Düsseldorf. Auch die "Rheinische Post" hatte zuvor darüber berichtet.