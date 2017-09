Lörrach Erst Spaten dann Bagger

Von Kristoff MellerLörrach-Haagen. Unter den Augen zahlreicher Anwohner, Kommunalpolitiker und am Projekt Beteiligter fand am Freitagabend der erste Spatenstich für das Neubaugebiet „Belist“ in Haagen statt. Auch die Bagger für die Erschließungsarbeiten standen schon bereit.Auf der 5,6 Hektar großen Fläche entstehen 220 neue Wohneinheiten. Der Bebauungsplan sieht einen Mix aus zwei Einzelhäusern, 36 Doppelhaushälften, 18 Reihenhaus-Einheiten und 18 Mehrfamilienhäusern vor ( wir berichteten ausführlich ).„Das ist das erste große Neubaugebiet seit Auf Eggen“, stellte Oberbürgermeister Jörg Lutz fest. Und es soll nicht das Letzte bleiben, so der OB, der auf die Gebiete Neumatt-Brunnwasser, Bühl und Salzert verwies.Lutz zeichnete in seiner Ansprache noch einmal den langen und „nicht einfachen“ Weg bis zum Spatenstich nach und erinnerte an etliche Diskussionen bezüglich Dichte, Stellplatzzahl und Artenschutz. Nun sei „ein Kompromiss herausgekommen“, mit dem alle leben könnten.Gleichwohl betonte Lutz angesichts des knappen Wohnraums in der Stadt: „Heute würden wir wahrscheinlich schon wieder dichter planen.“ Denn die Nachfrage sei groß.„Jetzt soll es Schlag auf Schlag weitergehen“, ergänzte Bürgermeister Michael Wilke. Die Vermarktung der Bauplätze beginne Anfang 2018. Die Erschließungsarbeiten sollen bis September 2018 abgeschlossen sein. Mit dem Beginn von Hochbaumaßnahmen sei ab 2019 zu rechnen.