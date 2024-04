AfD-Spitzenkandidat: Krah kritisiert Sicherheitsbehörden

Nach der Festnahme und einem Krisengespräch mit der AfD-Spitze hatte Krah auf Wahlkampfauftritte zunächst verzichtet. Am Wahlkampfauftakt mit der Parteispitze am Wochenende in Donaueschingen nahm er nicht teil. Am Feiertag an diesem Mittwoch ist in Dresden allerdings wieder ein Auftritt geplant.

Krah selbst im Fokus

Der Europaabgeordnete steht wegen möglicher Russland- und China-Verbindungen auch selbst im Fokus. Die Staatsanwaltschaft in Dresden prüft nach Medienberichten über mögliche Geldzahlungen, ob Ermittlungen aufgenommen werden. In München prüft die Staatsanwaltschaft nach Medienberichten über russische Geldzahlungen zudem, ob Ermittlungen gegen den hinter Krah auf Platz zwei der Europawahlliste der AfD stehenden Bundestagsabgeordneten Petr Bystron aufgenommen werden sollen.

Beide Vorermittlungsverfahren dauerten an, wie die Staatsanwaltschaften in München und Dresden am Montag auf Nachfrage mitteilten. Weitere Auskünfte könnten nicht erteilt werden.