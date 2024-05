Erster "Tag der deutschen Erdbeere"

Die Erdbeerpreise dürften in diesem Jahr nach Einschätzung des Experten im Schnitt in etwa auf dem Niveau des Vorjahres liegen, wenn es jetzt nicht noch länger nass und kalt bleibt. Die Inflation sei gesunken, der Mindestlohn leicht erhöht worden. An Arbeitskräften mangele es nicht. Wegen des Wetters seien die Arbeitszeiten mancherorts kürzer.

Wie lange die Saison noch andauert, hänge vor allem vom Wetter ab, erklärte Schumacher. "Gegebenenfalls kann sie hier und da Ende Juni vorbei sein." An diesem Freitag will die Branche nochmal kräftig die Werbetrommel rühren und zelebriert den ersten selbst ins Leben gerufenen "Tag der deutschen Erdbeere". Dann solle es vielerorts Sonderaktionen geben - von Erdbeer-Secco bis Erdbeerkuchen, kündigte der Verbandsvertreter an.