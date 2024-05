Melonis Fratelli gehören in Europa der Partei Europäische Konservative und Reformer (EKR) an, die weit rechts von der EVP steht. Der EKR gehört allerdings nicht die deutsche AfD an, von der sich Meloni Anfang des Jahres distanzierte. Sie sprach von "unüberbrückbaren Differenzen" und bezog sich damals vor allem auf die Beziehungen der AfD zu Russland.

Fünfte Auslandsreise innerhalb weniger Monate

Söder betont lieber die gemeinsamen Interessen Bayerns und Italiens und argumentiert, der Termin bei Meloni sei "von vitalem Interesse für Bayern". Etwa weil der Freistaat das Projekt einer Wasserstoffpipeline aus Italien in den Süden Deutschlands forcieren will - was sich freilich auch in einem Aktionsplan der deutschen und italienischen Regierung findet. Und weil Bayern und die italienische Provinz Südtirol im Streit über die regelmäßigen Lkw-Blockabfertigungen am Brenner gemeinsam Front machen gegen Österreich. Italien hat Wien deshalb vor dem Europäischen Gerichtshof verklagt, was Bayern begrüßt. Konkrete Ergebnisse bringt Söders Besuch bei Meloni bei diesen Themen aber nicht. Söder betont aber eine große inhaltliche Übereinstimmung in vielen Fragen. Immerhin will Meloni offenbar notfalls die Idee eines Lkw-Slot-Sytems am Brenner prüfen.

Deshalb: Ist das alles, warum Söder nun nach Italien reist? Der Versuch, sich als Kanzler-tauglich zu präsentieren, wie seine Kritiker lästern? Zur Erinnerung: Der Trip nach Italien ist Söders fünfte Auslandsreise binnen weniger Monate. Natürlich lässt er wieder keine Gelegenheit aus, zu betonten, dass Gespräche eines bayerischen Ministerpräsidenten mit einem ausländischen Regierungschef alles andere als eine Selbstverständlichkeit seien. Wobei: Dieses Privileg genossen auch Söders Vorgänger. Oder ist es Söder in Bayern zuletzt einfach zu langweilig geworden? Diese These war zuletzt zu Hause laut geworden.

Klar ist: Nach der ABBA-Performance in Schweden und den Pandas in China soll es aus Rom wieder schöne Bilder geben. Am Nachmittag traf Söder an der Spanischen Treppe ein: Am Fuße des römischen Wahrzeichens aß er zwischen unzähligen Selfies mit deutschen Touristen bei sommerlichen Temperaturen ein Eis. Später steht ein Besuch des Trevi-Brunnens an. Am Samstag will Papst Franziskus Söder zu einer Privataudienz empfangen, zum zweiten Mal nach 2018. Zudem will Söder das Grab vom "bayerischen Papst" Benedikt im Petersdom besuchen. Nach dem Treffen mit Meloni sind diese Termine gänzlich unproblematisch.