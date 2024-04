Baby-News: US-Sängerin Ashanti und Rapper Nelly erwarten Nachwuchs

Los Angeles - US-Sängerin Ashanti ("Happy", "Foolish") und Rapper Nelly erwarten Nachwuchs. Die 43-jährige Musikerin postete am Mittwoch (Ortszeit) ein kurzes Video mit dem Hinweis "Baby baby baby baby….". In dem Clip macht sich die Sängerin für einen Auftritt fertig, als ihre Mutter, Tina Douglas, fragt, wie lange sie noch brauche. Ashanti antwortet schlagfertig, sie brauche etwa neun Monate. Auch Nelly (49) verlinkte die witzige Ankündigung. Der Zeitschrift "Essence" teilte Ashanti mit, dass sie sich sehr auf die Mutterschaft freue. In dem Interview bezeichnete sie Nelly als ihren Verlobten. Seit mehreren Monaten spekulierten US-Medien über eine mögliche Schwangerschaft.