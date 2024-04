Basel: Wo gefährliche Altlasten im Boden lauern

Keine größere Erwähnung

Dass der Fund der Hochrisikosubstanz keine größere Erwähnung im Bericht fand, sei bemerkenswert, schreibt Aefu. Denn: Das Bundesamt für Umwelt (Bafu) habe kurz zuvor im August 2015 erstmals einen extrem niedrigen Grenzwert für Benzidin veröffentlicht, und zwar 1,5 Nanogramm pro Liter Grundwasser. „Das ist damals der tiefste Grenzwert im Kontext der Altlastenverordnung. Ist er überschritten, muss saniert werden. Damit war klar: Benzidin ist eine Hochrisikosubstanz.“ Trotzdem scheint das Geotechnische Institut rund drei Monate später das Risiko von Benzidin nicht einschätzen zu können, schreiben die Mediziner. Denn das GI erwähne im Bericht vom November 2015 den Benzidin-Fund nicht ausdrücklich: Es seien unter anderem „Aniline“ in der Probe gefunden worden, schreibe das GI allgemein an einer Stelle. An einer anderen nenne es die Substanz N-Ethylanilin, die in derselben Probe wie das Benzidin nachgewiesen wurde.