Die Polizei hatte bereits am Dienstag über den Angriff berichtet. Demnach war der Jugendliche scheinbar grundlos in der Nacht von Montag auf Dienstag in Immenstadt auf den 53-Jährigen losgegangen. Zunächst war nur von einer leichten Kopfverletzung die Rede. Dem Opfer sei es nach der Tat gelungen, zur Polizeistation zu flüchten.

Aufgrund einer Personenbeschreibung des Opfers hätten die Beamten den Tatverdächtigen zu Hause stellen können. Zunächst wurde dann lediglich wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen ermittelt.